Планируемый лимит внешнего долга на 2020 год для «Самрук-Қазына» намерены увеличить

Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Планируемый лимит внешнего долга на 2020 год для АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына» намерены увеличить, передает корреспондент агентства.

В частности, ожидается, что министерство национальной экономики увеличит планируемый лимит внешнего долга ФНБ на 2020 год Т6 312 748 млн ($16 613 млн). По сравнению с проектом приказа, который был представлен в начале октября, речь идет об увеличении внешнего долга на Т18,1326 млрд.

Незначительно (на Т100 тыс.) может возрасти планируемый внешний долг для АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек» – до Т2 109 335 млн ($5 551 млн) и на Т200 тыс. – до Т22 869 млн ($60 млн) – внешний долг АО «НУХ «КазАгро».

Курс доллара, по которому произведены расчеты, остался прежним – Т380/$1.

Напомним, как сообщало 8 октября МИА КазТАГ, МНЭ на 2020 год планировало максимальные размеры внешнего долга для ФНБ в размере Т6 294 615,4 млн, для НУХ «Байтерек» в размере Т2 109 334,9 млн, а для НУХ «КазАгро» в размере Т22 868,8 млн.