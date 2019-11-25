МИД о задержанном в Гонконге студенте РК: Адвоката уже оформили, следствие идет

Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Азиза Жамалиева/Динара Халдарова. Адвоката для задержанного в Гонконге в ходе столкновений с протестующими казахстанского студента уже оформили, следствие идет, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РК Айбек Смадияров.

«Наши дипломаты уже неоднократно его (задержанного студента РК – КазТАГ) посетили. На содержание у него жалоб нет. Адвоката уже оформили, следствие идет. Также его посетили студенты из ассоциации (казахстанских студентов в Гонконге – КазТАГ), передали все ему необходимые вещи. С ним постоянно связь поддерживается, и его родители уже находятся в Гонконге. Еще ничего не предъявлено, следствие идет», — сказал Смадияров на брифинге в понедельник.

Он напомнил, что 209 казахстанских студентов уже вернулись в Казахстан.

«(32 студента РК – КазТАГ) изъявили желание там остаться, потому что чувствуют себя в безопасности. Тем не менее мы предупреждаем всех наших студентов, что до января следующего года учеба будет проходить в режиме онлайн либо на дистанционном основании. Со всеми поддерживаем связь, совместно с нашим генеральным консульством, совместно с ассоциацией казахстанских студентов в Гонконге», — проинформировал официальный представитель МИД РК.

Также он отметил, что в Гонконге чрезвычайное положение не вводили.

«Это обычный город, у которого все также функционирует, только лишь в некоторых районах идут демонстрации. Поэтому это обращение направлено только в адрес студентов, потому что учеба прекращена до января следующего года. Остальные граждане могут находиться в Гонконге, но, естественно, соблюдать все меры предосторожности, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию», — резюмировал Смадияров.

Напомним, с начала июня в Гонконге проходят массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. Власти Гонконга после масштабных акций протеста пошли на уступки, и законопроект в начале октября был полностью отозван, тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.

В последние протестующие в Гонконге начали оккупировать кампусы университетов.

18 ноября в МИД РК сообщали, что 118 студентов Казахстана вернулись из Гонконга в связи с протестами, также планировалось вывезти еще порядка 40 казахстанских студентов.

20 ноября стало известно, что 18 ноября казахстанский студент задержан в Гонконге в ходе столкновений с протестующими.

22 ноября сообщалось, что из Гонконга уехали 208 студентов РК.