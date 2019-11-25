Сенат РК вернул в мажилис проект бюджета на 2020-2022 годы

Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Сенат парламента РК вернул в мажилис проект бюджета на 2020-2022 годы.

«Рассмотреть сравнительную таблицу и направить в мажилис парламента изменения и дополнения в проект Закона «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы», — говорится в заключении комитета по финансам и бюджету сената в понедельник.

Отмечается, что в ходе обсуждения данного законопроекта от постоянных комитетов и депутатов поступило 85 предложений дополнительного финансирования на общую сумму Т233,5 млрд, в том числе на 2020 год – Т100,2 млрд. Всего поддержано 44 предложения на трехлетний период на сумму Т40,8 млрд, в том числе в 2020 году – на Т15 млрд.

Финансирование увеличения расходов предлагается осуществлять за счет перераспределения расходов, которые были предусмотрены в резерве правительства, и в расходах на новые инициативы.

Также на заседании сената был принят проект Закона РК «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020-2022 годы».