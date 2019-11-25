Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Азиза Жамалиева/Динара Халдарова. Очередной раунд переговоров по Сирии в Нур-Султане пройдет 10-11 декабря, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РК Айбек Смадияров.

«10-11 декабря в Нур-Султане пройдет XIV очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате. В ней планируется участие делегатских стран-гарантов – Ирана, России и Турции, правительство Сирии и Сирийские вооруженные оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака», — сказал Смадияров на брифинге в понедельник.

Также он проинформировал, какие вопросы будут включены в повестку дня на заседании.

«В повестку дня на заседании будут включены следующие вопросы: ситуация «на земле» в Сирии с акцентом на Заевфратье и Идлиб. Меры доверия, включая освобождение заложников и поиск пропавших без вести. Активизация комплексного гуманитарного содействия Сирии в контексте возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, в том числе обсуждение соответствующих инициатив о проведении международных конференций. Продвижение политического процесса в свете запуска конституционного комитета. Кроме того, на полях этой встречи запланировано проведение X заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН, а также международного комитета Красного Креста», — резюмировал официальный представитель МИД РК.

Напомним, 11 ноября официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии в Нур-Султане планируется провести в конце ноября или в начале декабря.

20 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии в Нур-Султане пройдет до 11 декабря.

Переговоры по урегулированию конфликта Сирии в Нур-Султане проводятся с 2017 года.

XIII раунд переговоров по Сирии проходил в Нур-Султане с 1 по 2 августа включительно. В переговорах участвовали делегации стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.