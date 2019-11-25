Митинг против коррупции проходит в Бишкеке

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Алматы. 25 ноября. КазТАГ – Митинг против коррупции проходит в Бишкеке, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«В Бишкеке проходит митинг против коррупции, ни одна из политпартий не выразила свою поддержку акции», — сообщает КирТАГ в понедельник.

Как отмечается, собравшиеся требуют задержать бывшего главу государственной таможенной службы (ГТС) Кыргызстана Райымбека Матраимова, а также проведения реформ.

«С 13 ноября любые митинги судом запрещены в связи с прошедшими футбольными матчами и с предстоящими заседанием ОДКБ и визитом президента Казахстана», — заявил представившийся начальником милиции Первомайского района Акылбек Азакеев.

Поводом для митингов стали результаты журналистского расследования о том, как из Кыргызстана вывели минимум $700 млн. 10 ноября в Стамбуле убили одного из фигурантов журналистского расследования – китайского бизнесмена уйгурского происхождения Айеркена Саймаити. Он рассказал журналистам, что в махинациях замешана семья Матраимова.

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