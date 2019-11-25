Представлен планируемый перечень Нацбанка РК из 52 офшорных зон для финансовой деятельности

Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Представлен планируемый перечень Национального банка Казахстана из 52 офшорных зон для финансовой деятельности, передает корреспондент агентства.

Речь идет о перечне офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.

Для целей указанного перечня под офшорными зонами понимаются государства и территории, определенные в настоящем перечне, предоставляющие льготный налоговый режим и (или) не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций:

1. Княжество Андорра

2. Государство Антигуа и Барбуда

3. Содружество Багамских островов

4. Государство Барбадос

5. Государство Белиз

6. Государство Бруней Даруссалам

7. Республика Вануату

8. Республика Гватемала

9. Государство Гренада

10. Республика Джибути

11. Доминиканская Республика

12. Испания (только в части территории Канарских островов)

13. Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао)

14. Федеральная Исламская Республика Коморские Острова

15. Республика Коста-Рика

16. Малайзия (только в части территории анклава Лабуан)

17. Республика Либерия

18. Княжество Лихтенштейн

19. Португалия (только в части территории островов Мадейра)

20. Мальдивская Республика

21. Республика Мальта

22. Республика Маршалловы острова

23. Союз Мьянма

24. Республика Науру

25. Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов)

26. Федеративная Республика Нигерия

27. Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ)

28. Республика Палау

29. Республика Панама

30. Независимое Государство Самоа

31. Республика Сейшельские острова

32. Государство Сент-Винсент и Гренадины

33. Федерация Сент-Китс и Невис

34. Государство Сент-Люсия

35. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):

1) Острова Ангилья

2) Бермудские острова

3) Британские Виргинские острова

4) Гибралтар

5) Каймановы острова

6) Остров Монтсеррат

7) Острова Теркс и Кайкос

8) Нормандские острова (острова, Сарк, Олдерни)

9) Остров Южная Георгия

10) Южные Сандвичевы острова

11) Остров Чагос

36. Соединенные Штаты Америки (только в части следующих территорий Американские Виргинские острова, остров Гуам, Содружество Пуэрто-Рико, штат Вайоминг, штат Делавэр)

37. Королевство Тонга

38. Республика Филиппины

39. Демократическая Республика Шри-Ланка

40. Республика Тринидад и Тобаго

41. Республика Суринам

42. Объединенная Республика Танзания

43. Суверенная Демократическая Республика Фиджи.

44. Французская Республика (только в части следующих территорий):

1) Острова Кергелен

2) Французская Полинезия

3) Французская Гвиана

45. Королевство Марокко (только в части территории города Танжер)

46. Ямайка

47. Содружество Доминики

48. Кооперативная Республика Гайана

49. Ливанская Республика

50. Марианские острова

51. Исламская Республика Мавритания

52. Республика Черногория