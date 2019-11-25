Названы основные причины разводов в Казахстане

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Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Названы основные причины разводов в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Из общей статистики (по разводам – КазТАГ) кредиты и финансовое положение занимали большую часть причин, и также игромания занимала определенную часть, и измены, но измены – меньшую все же часть», — сообщила координатор ресурсного центра поддержки семьи в Нур-Султане Екатерина Кавлис.

Еще одной причиной разводов она назвала взаимоотношения с родителями супругов.

«Я сама присутствовала при досудебных беседах. Очень много (случаев вмешательства родителей супругов – КазТАГ). То есть мы не вели статистику. Но родители – они могут даже и не жить вместе – они вмешиваются. (…) Очень часто пытаются оказать влияние. Вплоть до того, что разрушают семьи, в которых маленькие дети. (Родители – КазТАГ) не могут отпустить своего сына» — добавила Кавлис.

Как сообщила спикер, за 10 месяцев в центры ресурсной поддержки семьи «Бақытты отбасы» обратились 2143 человека в возрасте 20-77 лет. Из них 2030 человек обратились по вопросу развода. После консультации специалистов 774 семьи были готовы к примирению.

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«Сегодня мы запускаем информационно-пропагандистскую акцию «16 дней против насилия!» Данная акция будет проходить в период с 25 ноября по 10 декабря текущего года с целью повышения правовой грамотности и юридической консультации граждан, ознакомления широких слоев населения о принимаемых мерах по предупреждению и пресечению бытового насилия, а также информирования населения об имеющихся телефонах доверия и кризисных центрах», — анонсировала акцию представитель департамента полиции Нур-Султана Гульмира Шрахметова.

Также Шрахметова добавила, что 8 декабря в рамках данной акции в торгово-развлекательном центре «Хан-Шатыр» будет проводиться флэш-моб.

Напомним, 15 ноября МИА КазТАГ сообщал, что председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров» Зульфия Байсакова призвала государство на постоянной основе финансировать ресурсные центры поддержки семьи, которые должны оставаться под управлением неправительственных организаций.

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