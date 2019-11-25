Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. На Т10 планируют повысить акциз на бензин в Казахстане с 2020 года, сообщили в пресс-службе министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Что касается роста акцизов (на бензин – КазТАГ), на сегодняшний день проект постановления разрабатывается, предполагается дополнительно добавить Т10 в стоимость литра по акцизу», — сообщил глава МНЭ РК Руслан Даленов в понедельник на заседании сената парламента.

По расчетам министра, значимого влияния на инфляцию или на себестоимость продукции малого и среднего бизнеса (МСБ) это не окажет.

«Сегодня наибольшая часть доли внутри акциза составляют расходы и прибыль нефтеперерабатывающих и реализующих компаний», — добавил Даленов.

Напомним, 17 октября министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщал, что бензин в Казахстане в случае увеличения акциза может подорожать на Т10. Возможное повышение акциза на бензин министр объяснял повышением бюджетных расходов и стоимостью бензина в соседних странах.

22 октября министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил, что оснований повышать цены на бензин в Казахстане нет. Глава минэнерго полагал, что если все же вести речь об увеличении акцизов, то необходимо отменять налог на транспорт для малолитражных автомобилей.