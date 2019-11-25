Трамп абсолютно правильно поступил, выйдя из Парижского климатического соглашения

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Удастся ли в долгосрочном плане удержать рост среднемировой температуры на отметке значительно ниже 2°C по сравнению с доиндустриальными значениями?

Газета Chicago Tribune опубликовала статью Бенджамина Зихера под названием «PRO: Trump is absolutely correct to withdraw from the Paris Agreement» «PRO: Трамп абсолютно правильно поступил, выйдя из Парижского климатического соглашения».

Трамп

Дональд ТРАМП. (Фото: Evan Vucci / Associated Press)

В ней говорится так: «Один цифровой показатель необходим для того, чтобы проиллюстрировать абсурдность Парижского соглашения по климату: 0,17 градуса по Цельсию. Это — снижение температуры, ожидаемое к 2100 году при сокращении выбросов парниковых газов в рамках выполнения условий подписанного в Париже документа, который представляет собой прямую сумму обещаний («определяемых на национальном уровне вкладов»), сделанных странами-участницами. Вклад США в такое (предполагаемое) «достижение» — 0,015 градуса по Цельсию. Указанные цифры представляют собой результаты моделирования с использованием климатической модели Агентства по охране окружающей среды США. Они никаких споров не вызывают.

Для выполнения Парижского соглашения в полном объеме требуется в годовом исчислении не менее 1 процента мирового ВВП или $850 биллионов долларов, что обернется накладыванием непропорционально большой нагрузки на беднейшие слои населения мира. (Вот для чего создан Зеленый климатический фонд, который существует не столько фактически, сколько теоретически).

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Кто-нибудь где-нибудь проводил такой анализ соотношения затрат-выгод, который дал бы ответ на вопрос о том, имеет ли это соглашение вообще какой-либо смысл?

В конце концов, заменители ископаемого топлива в значительной степени неконкурентоспособны — международные доказательства на этот счет представляются неопровержимыми — несмотря на смехотворные заявления о том, что ветровая и солнечная энергия теперь являются «конкурентоспособными». Те, из чьих уст исходят такие утверждения, не принимают во внимание огромные субсидии, гарантированные доли рынка, а также затраты на резервные генерирующие мощности и более длинные системы передачи вырабатываемой энергии. Не случайно то, что затраты на электроэнергию в Калифорнии сейчас являются самыми высокими среди 48 континентальных штатов, то есть на всей территории Соединенных Штатов Америки, за исключением Аляски и Гавайских островов. И такую роскошь, как использование вышеназванного типа заменителей ископаемого топлива, могут позволить себе лишь страны первого мира; бедные государства по большей части станут реагировать на увеличение затрат на энергию сокращением ее потребления.

Сторонники Парижского соглашения как бы желают исходить из того, что работа с меньшими затратами является бесплатной, поскольку стоимость упущенного энергопотребления не отображается на счетах национального дохода. Но нам, то есть всем остальным, нет необходимости впадать в такую глупость: подорожание энергии означает расширение масштабов бедности».

Одна из ключевых задач Парижского соглашения состоит в удержании роста среднемировой температуры на отметке существенно ниже 2°C по сравнению с доиндустриальными значениями и, при наличии возможности, даже ниже 1,5°C. Ну, какова ситуация по этому вопросу сейчас? Судя по прошлогоднему заявлению экспертов Всемирной метеорологической организации (ВМО), средняя мировая температура за первые десять месяцев 2018 года почти на 1 °C превысила доиндустриальный базовый уровень (1850—1900 г.г.). Такой вывод был сформулирован на основе пяти независимо поддерживаемых глобальных наборов данных о температуре. Удастся ли в долгосрочном плане удержать рост среднемировой температуры на отметке значительно ниже 2°C по сравнению с доиндустриальными значениями? Судя по результатам проведенного независимым научно-аналитическим центром Climate Action Tracker исследования, в случае продолжения текущей политики в области климата к 2100 году среднемировая температура установится на отметке от 2,6°C до 4,0°C выше доиндустриального уровня. А если обязательства, взятые на себя участниками Парижского соглашения, будут неукоснительно выполнены, рост температуры к 2100 году может составить 3,2°C. Видимо, на результаты именно такого рода климатических исследований экономист Бенджамин Зихер, сотрудник Института предпринимательства (Enterprise Institute), и опирается, делая вывод о том, что Дональд Трамп, выйдя из Парижского климатического соглашения, поступил правильно.

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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