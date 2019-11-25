Снег ожидается в понедельник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

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Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Снег ожидается в понедельник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду. Днем -6-8, ночью -11-13.

В Алматы переменная облачность, временами снег, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Днем 0-2, ночью -3-5.

В Шымкенте переменная облачность, снег, гололед, ветер западный 8-13 метров в секунду. Днем 0-2, ночью -5-7.

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