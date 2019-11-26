Экс-госсекретарь РК назначен послом в Чехии

Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ — Экс-государственный секретарь РК Марат Тажин назначен послом Казахстана в Чехии, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Тажин Марат Муханбетказиевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Чешской Республике», — говорится в сообщении Акорды во вторник.

Ранее до сентября 2019 года послом РК в Чехии был Сержан Абдыкаримов, которого назначили послом РК в Азейрбайджане.

Напомним, Марат Тажин был назначен государственным секретарем РК в марте 2019 года, а в сентябре был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. На должность госсекретаря РК был назначен Крымбек Кушербаев.