Атырау. 26 ноября. КазТАГ — Атырау на несколько часов останется без света, воды и тепла, передает корреспондент агентства.

«27 ноября ТОО «Sarens Kazakhstan» планирует передвижение крупногабаритного груза от производственной площадки ТОО «АтырауНефтеМаш» до строительной площадки газохимического комплекса на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» («НИНТ») в Карабатане. При этом маршрут передвижения имеет пресечения с воздушными линиями (ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ). Высота перевозимого груза составляет 11 м, при этом необходимо технические мероприятия на существующих пресекаемых воздушных линиях, габариты которых в настоящее время составляют от 7 до 10 м. Требуемое отключение ВЛ-110 кВ приведет к простою в электроснабжении населения, социально-значимых, культурных объектов всего правобережья Атырау и микрорайонов «Геолог», «Жулдыз», «Бесикты», «Бирлик», «Контейнерный», «Мирас», «Тендык», «Привокзальный» ул. Бергалиева на период около четырех часов», — сообщили в пресс-службе акимата Атырауской области во вторник.

При этом будут обесточены 5804 юридических лица, 57 913 физических лиц, в том числе областная больница, центр крови, областная детская больница, областной онкологический центр, кожно-венерологический диспансер, поликлиники, котельные, детские сады и школы, теплоцентрали, КНС, жилые дома в период прохождения отопительного сезона.

«В связи с этим извещаем, что отключение электроснабжения приведет к временной приостановке подачи тепла и водоснабжения», — уточнили в областном акимате.

Отметим, что строительство крупногабаритной колонны «сплиттера», предназначенной для разделения пропана/пропилена, была завершена в конце прошлой недели. Оборудование произведено на местном заводе по выпуску техники для нефтяной и газохимической отраслей, и на сегодня является уникальным и самым крупным оборудованием. Вес изготовленной колонны составляет 1100 тонн, длина 105 м, диаметр более 8 м. Она состоит из семи отдельных секций, но будет доставляться целиком.