Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Более Т500 млрд сэкономили Казахстану «цифровые» вице-министры, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«В 2018 году для эффективного внедрения передовых технологий по цифровизации в пяти министерствах были назначены «цифровые» вице-министры (здравоохранение, образование, социально-трудовая сфера, цифровое развитие и налогово-таможенная служба), а также сформированы офисы цифровизации в центральных и местных государственных органах. Экономический эффект от проводимой работы составил Т218 млрд в 2018 году, а за девять месяцев 2019 года – Т305 млрд. Сейчас планируется назначить еще троих «цифровых» вице-министров в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, энергетики и внутренних дел», — сказал Жумагалиев на заседании правительства во вторник.

Также, по его словам, дает экономический эффект перевод госуслуг в электронный формат. Так, сокращение бумажного документооборота позволило сэкономить более Т8 млрд, исключение выдачи различных справок – более Т3 млрд.

«Исключение адресной справки с 1 ноября этого года (ежегодно граждане получали более 14 млн таких справок) дает экономический эффект около Т3,3 млрд. Сейчас ведется работа по исключению еще 27 справок. В настоящее время автоматизировано 70,5% госуслуг. До конца текущего года будут завершены работы по увеличению количества электронных услуг до 80% (580 из 723). В 2020 году будут завершены работы по автоматизации 90% государственных услуг», — уточнил Жумагалиев.

Еще один большой проект – Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов (ЕПИР ГО) – позволит сэкономит до Т2 млрд бюджетных средств.

«Планируется до конца года ее запустить, подготовительные работы ведутся со стороны министерств иностранных дел, внутренних дел, обороны, юстиции и комитета национальной безопасности, по остальным ведомствам необходимо данную работу форсировать», — резюмировал Жумагалиев.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в рейтинге ООН по индексу развития электронного правительства в мире Казахстан занял 39 место, в том числе восьмое – в Азии, 26 – по индикатору «онлайн-обслуживание». В 2020 году Казахстан намерен подняться в данном рейтинге на 28 место.