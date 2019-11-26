В правительстве РК назвали топ-5 самых востребованных госуслуг, получаемых через смартфон

Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. В правительстве Казахстана назвали топ-5 самых востребованных государственных услуг, получаемых через смартфон.

«Ими стали такие автоматизированные справки как о наличии/отсутствии судимости, недвижимости, налоговой задолженности, а также сервисы по проверке административных штрафов и предоставлении информации о пенсионных отчислениях», — сказала председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева на заседании правительства во вторник.

Всего же, по ее словам, использование мобильного приложения eGov mobile, установленного на мобильный телефон, позволяет получать 28 видов госуслуг и сервисов.

«Только за последний месяц обновленное мобильное приложение eGov mobile скачали более 205 тыс. казахстанцев. Если раньше большая часть граждан получала услуги посредством портала электронного правительства egov.kz, то сейчас возрастает количество услугополучателей через телеграм-бот EgovKzBot2.0, социальные сети ВКонтакте, Facebook и обновленное мобильное приложение eGov mobile. На сегодняшний день в базе мобильных граждан зарегистрировано более 7,6 млн человек», — добавила Балташева.

Вместе с этим она отметила рост цифровой грамотности населения. Так, общее количество полученных госуслуг в центрах обслуживания населения (ЦОН) за 10 месяцев текущего года снизилось на 4,1 млн, в то время как количество самостоятельно полученных электронных услуг увеличилось на 3,7 млн.

По расчетам министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, показатель цифровой грамотности населения РК в следующем году вырастет до 80%.