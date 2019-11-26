Алматы. 26 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 30 тыс. человек подвержены селевому риску в ущелье Аюсай близ Алматы, сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

«В настоящее время наиболее уязвимыми для воздействия селей являются ущелье Аюсай бассейна реки Улкен Алматы, которое за последние 20 лет было застроено многочисленными увеселительными заведениями (кафе, рестораны, зоны отдыха и т.д.) и бассейн реки Аксай, который вообще не имеет селезадерживающие сооружения. По двум ущельям селевому риску подвержены около 300 объектов социального и производственного значения, а также более 30 тыс. человек», — говорится в пресс-релизе ДЧС Алматы, распространенном на брифинге во вторник.

При этом начальник ДЧС Алматы Серик Аубакиров сообщил, что Большая алматинская плотина не обеспечивает те функции, для которых она предназначена.

«Аксайское ущелье никогда не имело защитной плотины. Большая алматинская плотина не обеспечивает те функции, для которых она предназначена. Алматинцы ушли выше плотины, построили кафе и рестораны», — отметил он.

По его словам, проектирование селезащитных плотин «Аксай» и «Аюсай» завершено, начало строительства планируется в 2020 году.

Кроме того, Аубакиров сообщил, что в окрестностях Алматы находятся 37 озер, из которых 15 являются особо прорывоопасными.