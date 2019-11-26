«Назарбаев указал на важность консолидации общества вокруг президента Токаева. «Президенты Назарбаев и Токаев: напряжение растет». «Политическое будущее Казахстана: время партийных реформ?». «Судьбы «мажоров» обеспокоили коммунистов»

Сетевой Казахстан 26 ноября 2019г.

REGNUM . RU . «Президенты Назарбаев и Токаев: напряжение растет» — «В Казахстане две команды разрабатывают стратегические планы, касающиеся будущего страны. Закономерно, что между представителями этих двух центров растёт конкуренция за влияние. Эта ситуация постепенно начинает дезориентировать казахстанскую систему», — сказал казахстанский политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ в интервью — Уровень взаимодействия между действующим президентом и пожизненным председателем Совета безопасности очень высокий. Назарбаев и Токаев могут в неформальном режиме принять решение по любому вопросу. А члены их команд в подобном режиме работать не могут. Поэтому они все серьёзные вопросы выносят на уровень своих лидеров. Со временем эта ситуация будет выливаться в двоевластие. Но пока говорить об этом рано. Статус Токаева не настолько высок, чтобы нынешний президент обрастал собственной внутриэлитной группой. Этот процесс займет от полутора до двух с половиной лет, если, конечно, нынешняя ситуация не изменится.

KAZPRAVDA . KZ . «Модернизацию пенсионной системы Казахстана обсудили Токаев и Худайбергенов» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял экономиста Олжаса ХУДАЙБЕРГЕНОВА. В ходе встречи обсуждались вопросы стратегического планирования, эффективности проработки программных документов, сокращения бюрократических процедур в государственных органах, а также модернизации накопительной пенсионной системы Казахстана. Касым-Жомарт Токаев предложил более детально проработать предложения по актуальным проблемам экономического развития страны.

IA — CENTR . RU . «Политическое будущее Казахстана: время партийных реформ?» — В современных условиях партийные системы многих стран мира проходят этап трансформации, в том числе и казахстанская. Чем ближе предстоящие парламентские выборы, которые согласно Конституции должны состояться в 2021 году, тем больше остается интриг на будущее. О турбулентности на политическом поле Казахстана, новых инициативах, вопросах партийного строительства в новых реалиях и последствиях протестных активностей среди населения мы побеседовали с директором Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андреем ЧЕБОТАРЁВЫМ — Идет переформатирование деятельности, в частности, партий «Nur Otan» и ОСДП. Наблюдаются также инициативы со стороны общественности по созданию новых партий («Наше право», Демпартия, «Respublika», HAQ и т.д.).

KURSIV . KZ . «Госпрограмма «Енбек»: на что потрачены 750 млрд тенге» — По данным Министерства труда и социальной защиты РК, уровень безработицы в стране на текущий момент составляет 4,8%. Это меньше, чем среднемировой показатель – 5,6%, констатируемый Международной организацией труда. Минтруда объясняет сложившийся расклад успешной практикой государственных программ стимулирования занятости. Под разными названиями они действуют с 2011 года. Совокупный бюджет программ составил 750 млрд тенге, их услугами воспользовались 1,8 млн жителей страны. При этом безработица и вопросы трудоустройства, по данным Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК, тревожат 41,3% казахстанцев.

TIME . KZ . «Планы партии — на благо людей» — Нурсултан НАЗАРБАЕВ встретился с представителями региональных филиалов Nur Otan. На совещании с участием депутатов партийной фракции в мажилисе, секретарей и руководителей фракций в маслихатах были заслушаны доклады первого заместителя председателя партии Бауыржана БАЙБЕКА и отдельных представителей ее региональных филиалов. Председатель партии также указал на важность консолидации общества вокруг президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА и принятия мер по реализации поставленных главой государства задач.

«Флешмоб в политическом процессе» — В Алматы прошел первый общенациональный конгресс гражданских инициатив Real HAQ Alany, больше походивший на некое оригинальное шоу. Организатором форума, в котором приняли участие более 1200 активистов со всей страны, выступила инициативная группа, недавно заявившая о планах по созданию новой политической партии HAQ (Халыққа адал қызмет). Но конгресс прошел в необычном для политического мероприятия формате: помимо выступлений спикеров были предусмотрены различные мастер-классы, выставка социальных проектов, перформансы, лотерейные розыгрыши, концертная программа и многое другое.

«Беззащитные защитники» — В сенате в конце минувшей недели состоялся “круглый стол”, посвященный работе адвокатов в рамках гарантированной государством юридической помощи населению. Благодаря участию заместителя генерального прокурора Марата АХМЕТЖАНОВА мероприятие получилось весьма горячим: он рассказал о вопиющих фактах, выявленных по всей стране. По его словам, с 2017 года государство потратило на бесплатных адвокатов 5,2 млрд тенге, но далеко не все они честно отработали эти деньги. Некоторые из них лишь формально участвуют в процессах и не особо напрягаются во время проведения следственных действий. В распоряжении редакции “Времени” оказалась справка, подготовленная службой уголовного преследования Генеральной прокуратуры, где перечислены самые громкие случаи, когда защитники получали деньги просто так.

FORBES . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ – «Пенсионная реформа в Казахстане: причем тут Сингапур?» — Казахстанская пенсионная система неэффективна, особенно с точки зрения социальной защиты среднего класса, который является фундаментом для процветания любой страны. Вместо рассмотрения реальных, но непопулярных мер по решению этой проблемы экспертное обсуждение стало уходить в направлении популизма со всеми его негативными последствиями.

«Ставка на реформу, или Почему рынок алкоголя нуждается в новой госполитике» — В Казахстане алкоголь официально разрешён. В стране действуют 16 ликёроводочных и спиртовых заводов. Но есть ли у нас – на уровне государства и общества – чёткое понимание, как следует относиться к алкоголю и алкогольной промышленности?

PLATON . ASIA . Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Смотря как считать» — Итак, 21 ноября появилось сообщение об обращении в Центризбирком инициативной группы, а уже на следующий день, 22-го, появилась другая новость – «Об отказе в регистрации инициативной группы референдума и вопросов, предлагаемых ею на референдум». Причина предсказуема – не было кворума. По закону должно было быть не менее 510 человек (со всех областей и городов республиканского значения), организаторы же заявили о «достаточном числе» (по их словам, зарегистрировано 558 участников). Но в ЦИК сослались на данные, предоставленные… акиматом Нур-Султана. Неизвестно как, но «нурсултановцы» насчитали только 279 делегатов. Понятно, что гражданские активисты сгоряча тоже могли что-то недоделать, но ведь их стремления были чисты и понятны. В первую очередь, эта гражданская инициатива говорила о том, что общество желает действовать в правовом поле.

LITER . KZ . «Куда в Казахстане уходят миллиарды тенге, потраченные на космос» — Не секрет, что с каждым годом все больше растет число государств, рассматривающих космос как зону своих геополитических интересов. Рассказать о космических программах Казахстана в гостиную Миры МУСТАФИНОЙ приглашены замглавы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Марат НУРГУЖИН и ветеран Байконура, пресс-секретарь АО «Республиканский центр космической связи» Сара НУРГАЛИЕВА.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «В ЖКХ никто не хочет совершать ни революцию, ни эволюцию» — Три подряд предзимних обстоятельства заставляют нас поднять тему ЖКХ. Во-первых, в Нур-Султане случился блэкаут, целые сутки света не было даже на Левом берегу, туда же присовокупились жалобы на неочищенные дороги, наледи на тротуарах, отсутствие воды в новостройках. И вывод в соцсетях: молодой Алтай Кульгинов не справляется. Во-вторых, новый аким южной столицы выступил со Стратегией «Алматы-2050», чрезвычайно информативной. И, прежде всего, тем, чего в ней нет. Исторический срок пребывания на акимовской должности – от силы три-четыре года, а городская Стратегия устремлена на тридцать лет вперед: что имеет здесь в виду и на что намекает недавний еще премьер-министр и руководитель президентской Администрации? Впрочем, мы не о политике, а о ЖКХ и городском хозяйстве, а там тоже много красноречивых … умалчиваний. Пополам с фантастикой.

365INFO.KZ . «Судьбы «мажоров» обеспокоили коммунистов» — Золотая молодежь попала в проблемную группу, которая не поддерживает общественные ценности и не вписывается в систему, говорят депутаты-коммунисты. Интересно, что в эту же группу они отнесли и бедную, неустроенную молодежь. Причины попадания в «проблемные» разные, но результат один — неприятие социальных норм существующих реалий.

«Что читают на казахском языке и почему госзаказ не решит всех проблем?» — Молодое казахскоговорящее поколение стремится читать развивающую, мотивационную литературу. Но частных издательств, готовых осуществлять ее перевод на казахский, не так уж много. А то что переводится в рамках госзаказа, не всегда соответствует потребностям.

CARAVAN . KZ . «Нужен ли хиджаб казашкам и кто в бывшем СССР открывал больше всего мечетей» — Правильно ли спрашивать друг у друга, какого человек роду-племени, – об этом в эксклюзивном интервью рассказал первый муфтий суверенного Казахстана Ратбек кажы НЫСАНБАЕВ — Конечно, невежество имеет место. Увы, мы можем говорить и о проявлении фанатизма. Те, кто уходит в секты, зачастую имеют стойкие убеждения. Кукловоды, стоящие за этими сектами, умных ребят не привлекают, потому что боятся, что те узнают истинную их цель. А берут глупцов и, кидая им подачки, приручают, чтобы они за ними бегали, как собаки. Встречаются и случаи, когда в салафиты идут люди, у которых нет жилья, работы. Их привлекает возможность заработать большие деньги. При этом они даже не понимают, кто такие салафиты.

««Турки уверены – бедных казахов в природе не существует»: какие сюрпризы ждут казахстанцев, переехавших в Турцию» — Продав двушку в Алматы, они покупали по две квартиры в Анталье с видом на море. Поэтому фраза “я из Казахстана” в Турции стала синонимом “я сказочно богат”. И до сих пор, несмотря на пережитые нами кризисы и рост доллара, который понизил нашу платежеспособность за границей в разы, турки уверены – бедных казахов в природе не существует. Ну а наши и рады стараться. Поэтому с удовольствием едут в гостеприимную Турцию и селятся там по сей день. Однако далеко не все подозревают, какие испытания могут свалиться на их голову при таком переезде. Мы расскажем о сюрпризах, которые поджидают наших экс-туристов.

AZATTYQ . ORG . ««Если Китай придет…» Вольфрам под землей и жизнь на поверхности» — Казахстан пригласил компанию из Китая разрабатывать в Карагандинской области месторождения вольфрама. Одно из них входит в тройку крупнейших в мире. Корреспонденты Азаттыка побывали в поселке, расположенном рядом с богатыми залежами редкого металла, и спросили жителей, что они думают о приходе китайского инвестора.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.