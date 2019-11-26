Теперь и казахи покидают Казахстан 26.11.2019 12:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 180 0 Айдар Алибаев о факторах, определяющих миграционные настроения в стране Похожие материалы: Почему Иран теперь обращает взор в сторону Китая?! Война Миров. Чилийское экономическое чудо сдохло. Теперь Чили – это Северная Корея капитализма «Теперь ветер Истории — попутный всем оппонентам власти. Но в стане оппозиции также неутешительная ситуация» Крупную партию гаджетов и табачных изделий пытались ввезти в Казахстан из КНР Казахстан – 100 лет назад. Ноябрь 1919 года