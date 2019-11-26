Казахстан обошел Саудовскую Аравию в мировом рейтинге процветания

Алматы. 26 ноября. КазТАГ — Казахстан обошел Саудовскую Аравию и занял 68 место из 167 в рейтинге процветания Legatum Prosperity Index 2019.

«Казахстан занимает 68 место в общем рейтинге индекса процветания. С 2009 года Казахстан поднялся в таблице рейтинга на 10 мест», — говорится на официальном сайте составителя рейтинга Legatum institute.

При этом отмечается, что в Казахстане слабо развиты личные свободы.

«Казахстан наиболее сильно проявляет себя в образовательной и инвестиционной среде, но наиболее слаб в личной свободе. Наибольшее улучшение по сравнению с 10 годами назад произошло в сфере основных фондов социального назначения», — отмечается в публикации.

Заняв 68 место, Казахстан уступил Мексике (67), но обошел такие страны, как Бразилия (69) и Саудовская Аравия (71).

Из пост-советских стран самые высокие рейтинги у прибалтийских государств: Эстония – на 21 месте, Литва – на 33, Латвия – на 35. Грузия заняла 53 место, Армения – 61, Беларусь – 73, Россия – 74, Молдова – 81, Кыргызстан – 88, Азербайджан – 92, Украина – 96, Узбекистан – 103, Туркменистан – 108, Таджикистан – 114.

Верхние строчки рейтинга заняли Норвегия, Швейцария и Швеция, нижние – Центрально-Африканская Республика, Йемен и Южный Судан.