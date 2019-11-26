На 4,6% снизились валовые международные резервы Нацбанка РК за 10 месяцев 2019 года

Алматы. 26 ноября. КазТАГ – На 4,6% снизились валовые международные резервы Национального банка Казахстана за 10 месяцев 2019 года, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Валовые международные резервы Национального банка за октябрь 2019 года, по предварительным данным, увеличились на 2,4%, или на $704,9 млн до $29,5 млрд (с начала года снижение на 4,6%, или на $1,4 млрд). Рост (в октябре – КазТАГ) произошел за счет увеличения активов в золоте и остатков в иностранной валюте на счетах банков и других организаций в Национальном банке», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Международные резервы Казахстана в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($59,9 млрд), на конец октября 2019 года составили $89,4 млрд.