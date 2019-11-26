Капсулы с землей из братских могил умерших в госпиталях СКО воинов ВОВ передали россиянам

Петропавловск. 26 ноября. КазТАГ – Капсулы с землей из братских могил умерших в госпиталях Северо-Казахстанской области воинов Великой Отечественной войны (ВОВ) передали россиянам, передает корреспондент агентства.

«В Петропавловске работали три госпиталя, в которых спасали жизни раненых бойцов 63 врача, в том числе пять кандидатов медицинских наук. Здесь даже проводились очень сложные операции. Но, к сожалению, не все жизни удалось спасти – 447 воинов умерли в госпиталях от ран. Умершие от полученных ран были с почестями похоронены в Петропавловске в братских могилах на городском кладбище», — рассказал заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин на митинге во вторник.

Он передал семь капсул с землей с братских могил воинов, умерших от ран в госпиталях города Петропавловска, старшему помощнику атташе по вопросам обороны при Посольстве России в Казахстане полковнику Петру Вагину.

Вагин, в свою очередь, отметил, что землю с братских захоронений павших воинов россияне собирают в рамках проекта «Дорога памяти».

«В следующем году будет отмечаться 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. К этой дате министерство обороны России реализует проект «Дорога памяти», и одна из его составных частей – сбор земли с мест захоронений воинов Великой Отечественной войны. Эта работа проводится по всему миру, где имеются такие захоронения», — проинформировал атташе.

По его словам, в последующем капсулы и кисеты с землей будут переданы в главный храм вооруженных сил России, который возводится на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье.

Как следует из исторических документов, с июля 1942 года в Петропавловске начали работать два эвакогоспиталя, позднее в город из Ростова-на-Дону был передислоцирован еще один госпиталь, а всего в Северо-Казахстанской области их было пять. В этих эвакогоспиталях проходили лечение более 2 тыс. солдат и офицеров.