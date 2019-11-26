Наличную инвалюту на Т250,5 млрд купили казахстанцы в октябре 2019 года

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Алматы. 26 ноября. КазТАГ – Наличную иностранную валюту на Т250,5 млрд купили казахстанцы в октябре 2019 года, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

«В октябре 2019 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную Т250,5 млрд (в сентябре 2019 года – Т231,4 млрд)», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 72,8% или Т182,2 млрд, российских рублей – 19,9% или Т50 млрд, евро – 7,1% или Т17,8 млрд. Как уточнил финансовый регулятор, по сравнению с сентябрем данные расходы увеличились на 8,2%.

«В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США и российских рублей увеличились на 20,8% и 12,9% соответственно, расходы на покупку евро снизились на 49,6%», — добавили в Нацбанке.

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