Алматы. 26 ноября. КазТАГ – Валютные операции на $13 млрд провели по паре тенге-доллар в октябре в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка.

«В октябре 2019 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне Т387,9-390,1/$1. На конец октября 2019 года биржевой курс тенге к доллару США составил Т388,71/$1, ослабнув за месяц на 0,2%. Общий объем операций по валютной паре тенге-доллар США за месяц составил $13,0 млрд, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – $2,1 млрд, объем операций на внебиржевом валютном рынке – $10,9 млрд», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

При этом, как отметил финансовый регулятор, в общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 69,3% (в сентябре 2019 года – 69,5%), «что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков».

«Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», — заверили в Нацбанке.