Алматы. 26 ноября. КазТАГ – Почти 45% составил на конец октября уровень долларизации депозитов в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец октября 2019 года составил Т18 777,2 млрд, увеличившись за месяц на 3,7%. Депозиты юридических лиц увеличились на 6,1% до Т9 973,3 млрд, депозиты физических лиц увеличились на 1,1% до Т8 803,9 млрд. Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 1,6% до Т10 381,1 млрд, в иностранной валюте – на 6,3% до Т8 396,1 млрд. Уровень долларизации на конец октября 2019 года составил 44,7% (в декабре 2018 года – 48,4%)», — говорится в сообщении во вторник.

По данным финансового регулятора, депозиты юридических лиц в национальной валюте в октябре 2019 года увеличились на 1% до Т5 389,4 млрд, в иностранной валюте – на 12,8% до Т4 584 млрд (46% от депозитов юридических лиц). Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 2,3% до Т4 991,7 млрд, в иностранной валюте уменьшились на 0,5% до Т3 812,2 млрд (43,3% от депозитов физических лиц).

«Объем срочных депозитов составил Т12 304,8 млрд, увеличившись за месяц на 2,4%. В их структуре вклады в национальной валюте составили Т6 908,8 млрд, в иностранной валюте – Т5 396 млрд. Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,2% (в декабре 2018 года – 7,1%), по депозитам физических лиц – 9,2% (10,4%)», — уточнили в Нацбанке.