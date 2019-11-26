Почти 90 частных судоисполнителей наказаны в Алматы

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Алматы. 26 ноября. КазТАГ – Почти 90 частных судебных исполнителей (ЧСИ) наказаны в Алматы, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«Прокурорами районов города Алматы выявлены системные нарушения при исполнении судебных актов. (…) По актам надзора к дисциплинарной ответственности привлечено 88 частных судебных исполнителей. В целом задолженность государству превышает Т19 млрд. Взыскано всего Т3,3 млрд, из которых 20% – по мерам прокуроров», — говорится в сообщении во вторник.

По данным ведомства, судебными исполнителями не накладывались обременения на имущества должников, не выставлялись ограничения на их выезды за пределы Казахстана.

«Не взыскивалась задолженность при наличии постоянного заработка и доли в юридических лицах. К примеру, по вине судебного исполнителя должник в Ауэзовском районе в течение года не оплачивая налоги, позволял себе беспрепятственно пересекать границу и отдыхать за рубежом. Аналогичные нарушения в деятельности ЧСИ установлены прокуратурами Алатауского, Алмалинского, Жетысуского, Наурызбайского и Турксибского районов», — резюмируется в сообщении.

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