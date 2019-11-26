Порядка 50% казахстанцев зарабатывают ниже Т100 тыс. – минтруда

Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Порядка 50% казахстанцев зарабатывают ниже Т100 тыс., сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Причин (низких пенсионных накоплений в РК – КазТАГ), конечно, много. Это низкие доходы населения. Сегодня Т182 тыс. – средняя заработная плата по стране. Из них 74% работающих получают ниже, чем Т181 (тыс. – КазТАГ). Порядка 50% получают даже ниже Т100 тыс. Поэтому в целом низкие доходы населения – они сказываются на низких пенсионных начислениях. Это первое», — сообщил Нурымбетов в кулуарах правительства во вторник.

Второй причиной низких пенсионных накоплений казахстанцев он назвал теневую экономику, «когда заработную плату получают в конвертах». Так работают, по словам министра, «в малом и среднем бизнесе (МСБ), в сфере услуг».

«И третье – это ответственность работодателя по удержанию и перечислению обязательных пенсионных взносов», — продолжил перечисление причин низких пенсионных накоплений глава минтруда.

По его словам, на сегодняшний день работодатели задолжали по пенсионным перечислениям более Т3 млрд.

«С 2043 года у нас не будет новых пенсионеров, которым будет назначаться государственная пенсия за трудовой стаж», — резюмировал Нурымбетов.

Напомним, 2 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, поручил правительству до конца 2019 года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, «например, для покупки жилья или получения образования». Позже министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов в кулуарах правительства сообщил, что кабмин совместно с Национальным банком (НБ) РК по поручению президента до конца года выработает механизм по снятию части пенсионных накоплений.

16 октября мажилисмены, обращаясь к премьер-министру РК Аскару Мамину с запросом, отметили, что накопления каждого по отдельности вкладчика вопрос обеспечения граждан жильем не решат, «зато общий размер активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) уже превышает Т10,3 трлн и ежедневно растет». Поэтому, по мнению парламентариев, «логично искать консолидированное решение, то есть через централизованные инвестиции в строительство». Как считают депутаты, это выполнимо «только при полной финансовой прозрачности и отсутствии коррупционных схем при строительстве». Мажилисмены призвали кабмин изучить сингапурский опыт и создать адаптированный под казахстанские реалии единый фонд. По их мнению, создание такого фонда «позволит сократить административные расходы, снизить инвестиционные риски, решить мечту многих казахстанцев иметь крышу над головой, получить достойные образование и пенсии».

18 ноября Мамин, отвечая на вопрос депутатов мажилиса об использовании части накоплений в ЕНПФ для получения ипотечных кредитов, сообщил, что 54% вкладчиков в Казахстане имеют накопления лишь до Т500 тыс. Также он сообщил, что под председательством заместителя премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева создана рабочая группа по разработке комплекса мер по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы на основе построения долгосрочных актуарных моделей, в состав которой вошли депутаты сената и мажилиса, представители заинтересованных госорганов, общественных объединений, организаций и независимые эксперты. На заседаниях рабочей группы рассмотрены предложения по консолидации внебюджетной системы соцобеспечения путем создания единого соцфонда и введения одного соцплатежа, повышению эффективности пенсионной системы, а также вопрос переноса срока введения 5% обязательных пенсионных взносов работодателя с 2020 года на 2023 год. Рабочей группой также изучается возможность применения в Казахстане сингапурского опыта по формированию накопительного фонда. Мамин отметил, что членами рабочей группы окончательные предложения не выработаны и их обсуждение продолжается.