Стипендия «Болашак» присуждена 234 претендентам

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Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Стипендия «Болашак» присуждена 234 претендентам, сообщает пресс-служба Акорды.

«В Акорде под председательством государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. (…) Решением комиссии стипендия присуждена 234 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировку в ведущие научные и производственные организации мира», — говорится в сообщении во вторник.

Открывая заседание, Кушербаев отметил, что П=программа «Болашак» является прорывным проектом страны в области развития человеческого капитала.

На заседании комиссии заслушан отчет министра образования и науки Асхата Аймагамбетова об исполнении протокольных поручений республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, а также рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации программы «Болашак».

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