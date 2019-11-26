Т3,8 трлн составила на конец октября открытая позиция Нацбанка РК на денежном рынке

Алматы. 26 ноября. КазТАГ – Т3,8 трлн составила на конец октября открытая позиция Национального банка Казахстана на денежном рынке, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«На конец октября 2019 года отрицательное сальдо операций Национального банка (открытая позиция Национального банка) на денежном рынке составило Т3,8 трлн. Объем открытой позиции Национального банка по операциям прямое репо составил Т114,2 млрд. Объем банковских депозитов в Национальном банке снизился до Т801,3 млрд, в том числе объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, – до Т467,5 млрд», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Объем краткосрочных нот в обращении на конец октября 2019 года составил Т2986,1 млрд, увеличившись за месяц на 4,8%.

«Объем эмиссии краткосрочных нот за октябрь 2019 года составил Т1063,6 млрд. Было проведено восемь аукционов, в том числе четыре аукциона по размещению одномесячных нот на сумму Т673,6 млрд (средневзвешенная доходность – 9,41%), два аукциона по трехмесячным нотам на сумму Т180,1 млрд (доходность – 9,87%), один аукцион по полугодовым нотам на сумму Т73,27 млрд (доходность – 10,08%), два аукциона по размещению одногодичных нот на сумму Т136,6 млрд (доходность – 10,17%). Объем погашения краткосрочных нот Национального банка за месяц составил Т966,45 млрд», — добавил финансовый регулятор.