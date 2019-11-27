Архаичной считает сферу торговли в Алматы аким Сагинтаев

Алматы. 27 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев считает архаичной сферу торговли в городе, сообщает корреспондент агентства.

«В экономике города на сегодня лидирующая отрасль оптовая и розничная торговля – порядка 32%, затем идут финансовые операции (10%) и операции с недвижимым имуществом (8,3%). Доля промышленности, строительства, социальной экономики и новых индустрий незначительна. При этом торговля в большей степени традиционная и архаичная (барахолки, базары и стихийная торговля у дома). Доля электронной коммерции в общем объеме не превышает 3-5%», — заявил Сагинтаев в ходе своего выступления на Almaty Investment Forum 2019 в среду.

Такая ситуация, по мнению акима Алматы, не даст городу быстро развиваться.

«Это слабые места экономической системы города», — констатировал аким.

Поэтому, продолжил глава городской администрации, власти идут на структурные реформы в пользу товаров и услуг нового технологического поколения.

«Конечная цель структурного маневра – развивать экспортные производства, расширить присутствие производителей Алматы в мировой экономике высоких технологий. Только так город получит новую модель экономического роста, конкурентоспособную на мировой арене», — считает Сагинтаев.