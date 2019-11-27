Треть подверженных угрозе подтоплений населенных пунктов небезопасна в Казахстане – МВД

Нур-Султан. 27 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. В трети населенных пунктов Казахстана, подверженных угрозе подтопления, не обеспечена безопасность, сообщил вице-министр внутренних дел Юрий Ильин.

«С 2017 года нами реализуется дорожная карта – комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз. Вызывает опасение, что из 1055 населенных пунктов, по которым существует угроза подтопления, обеспечена безопасность только 692, это 65%», — сказал Ильин в ходе парламентских слушаний «Водная безопасность Казахстана: состояние, проблемы и рекомендации» в среду.

Между тем, бюджет дорожной карты по обеспечению противопаводковой безопасности на пять лет составляет Т100 млрд, из них порядка 60% – средства республиканского, 40% – местных бюджетов.

«Мы сегодня проводим межведомственную комиссию по подготовке к весеннему паводковому периоду, где будет обращено внимание акиматов на то, что идет неисполнение пунктов, которые должны были быть реализован в текущем году. Так, например, в Карагандинской области три мероприятия за счет местного бюджета находятся под угрозой срыва, так как не выделены финансы», — добавил Ильин.