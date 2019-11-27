Алматы. 27 ноября. КазТАГ – Более 20% казахстанцев не читают книги или читают мало, сообщает общественный фонд (ОФ) Social Development Center.

«В марте этого года международная компания Picodi.com провела опрос среди 7800 респондентов из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Австралии, чтобы узнать, как выглядит книжный шоппинг в разных странах (…) В числе респондентов выступили и жители Казахстана. Итог исследования: 21% опрошенных казахстанцев не смогли похвастаться тем, что много читают или интересуются книгами», — говорится в пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции в среду.

При этом отмечается, что по результатам социологического исследования, проведенного фондом имени Фридриха Эберта в 2018 году, 78,6% казахстанской молодежи редко или вообще не читают книги.

Кроме того, сообщается, что доля российской продукции на книжном рынке Казахстана достигает 90%.

«Доля продукции издательств России на казахстанском книжном рынке составляет от 65% до 90%, казахстанских издательств – от 10% до 35%. Если говорить только о художественной литературе, то российские издательства представляют до 90% книг», — отмечается в сообщении.