Нур-Султан. 27 ноября. КазТАГ – Очередная рота 120 казахстанских миротворцев прибыла в Ливан, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«Третья сводная миротворческая рота казахстанского миротворческого полка прибыла в Ливан для участия в миссии «Временные силы ООН в Ливане», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Подразделение из 120 военнослужащих региональных командований и десантно-штурмовых войск Казахстана встретил командир индийского батальона Нараян Бати.

«Первая и вторая ротация выполнили свою службу на отлично. Я знаю, что вы проходили специальный курс в Индии. Вы – лучшие из лучших, и для меня большая честь приветствовать вас здесь. С тех пор, как казахстанские военнослужащие стали выполнять задачи в составе индийского батальона, мы стали называться не «Индбат», а «ИндКазБат». Поздравляю вас и желаю успешной службы», — сказал Бати.

Отмечается, что казахстанская миротворческая рота совместно с индийским батальоном в Ливане выполняет определенный круг задач, главная из которых – патрулирование 16 км ливано-израильской границы – так называемой «голубой линии» длиной в 16 км.

«Они ежедневно уточняют обстановку, несут службу на блокпостах, отвечают за охрану и усиление военных баз, выезжают на автономные патрули. Также в числе задач контингента – налаживание дружественных взаимоотношений с представителями миротворческого контингента других стран и местным населением. Третья миротворческая рота пробудет в Ливане до мая 2020 года», — уточнили в минобороны Казахстане.

Как отметили в оборонном ведомстве, чтобы попасть в этот состав, военнослужащие проходят психологическое тестирование, медицинское обследование, тесты на знание английского языка, а после отбора – теоретическую и практическую подготовку по специально разработанным программам обучения, которые соответствуют международным стандартам.

«Миротворцев в течение трех или шести месяцев обучают инструкторы учебного центра «Партнерство во имя мира» (КАЗЦЕНТ), специалисты центра разминирования, инструкторы по миротворческой подготовке. Казахстан участвует в миссии ООН в Ливане в составе индийского батальона, поэтому согласно программе двустороннего сотрудничества Казахстана и Индии, предусмотрены совместные визиты. Наши военнослужащие посещают Нью-Дели в рамках курса миротворческой подготовки. На завершающем этапе в Казахстан приезжает мобильная тренировочная группа из Индии для проведения двухнедельного курса занятий, после чего оценочная группа определяет готовность военнослужащих к участию в миссии. Перед отправкой они проходят обязательную вакцинацию, как прописано Всемирной организацией здравоохранения», — сказано в сообщении.

В минобороны напомнили, что с октября 2018 года по май 2019 года в миссии ООН в Ливане участвовала первая казахстанская миротворческая рота, сформированная из 120 военнослужащих, а в мае 2019 года на смену ей сроком на шесть месяцев была направлена вторая миротворческая рота – подразделение, сформированное из 120 военнослужащих, находилось в миссии с мая по ноябрь этого года.

«Казахстанские миротворцы участвуют в миссии ООН в Ливане в составе индийского батальона (ИНДБАТ) на основании соглашения о взаимопонимании между правительством Казахстана и Индии «О порядке развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона». Командование миссии «Временные силы ООН в Ливане» и индийского батальона высоко оценивает навыки и профессионализм военнослужащих вооруженных сил Казахстана», — добавили в МО РК.

«Временные силы ООН в Ливане» (ВСООНЛ или UNIFIL) – это миротворческие силы ООН, которые размещены в южном Ливане, на границе с Израилем в соответствии с резолюцией совета безопасности ООН №425 от 19 марта 1978 года и продлеваемым каждые полгода временным мандатом.

Учебный центр «Партнерство во имя мира» (КАЗЦЕНТ) проводит курсы по миротворческой и языковой подготовке. КАЗЦЕНТ был создан в 2008 году на базе военного института иностранных языков министерства обороны Республики Казахстан. В 2010 году признан 19-м членом сообщества центров обучения и подготовки партнерства и вступил в международную ассоциацию центров миротворческой подготовки.