«Токаев еще соберет свой кубик-рубик из числа лучших людей». «Назарбаев и свобода слова». «Казахский язык и латиница: Елбасы сказал одно, исполнители делают другое?».

Сетевой Казахстан 27 ноября 2019г.

MATRITCA . KZ . Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ, директор Центра Макроэкономических исследований – «Токаев еще соберет свой кубик-рубик из числа лучших людей» — Думаю, что к нему доверие растет у всех, особенно после поездок в Алматы и Акмолинскую область. На Форуме стратегических инициатив мы замерили это доверие — по итогам опроса ему доверяют уже 61% населения. Можно даже сказать, что он за 8 месяцев, по сути, снял протест среднего класса, который в целом озабочен вопросами, не влияющих на них прямо (Кок-Жайляу, ЛРТ и т.д.), дав надежду на еще большие преобразования. Впереди еще предстоят более масштабные и долгосрочные действия, чтобы снять протест нижнего класса, тех, у кого нет работы, жилья и т.д. Дай Бог, все пойдет наилучшим сценарием!

EXPERTONLINE . KZ . «Назарбаев и свобода слова» — Expert Kazakhstan продолжает цикл материалов по политической истории Казахстана. Наш собеседник — Сейтказы МАТАЕВ, председатель Союза журналистов Казахстана, основатель Национального пресс-клуба и международного информационного агентства КазТАГ, первый пресс-секретарь президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Сейтказы Матаев — знаковая фигура в казахстанской журналистике: будучи рядовым журналистом, он сделал головокружительную карьеру, в качестве председателя Союза журналистов Казахстана нередко выступал медиатором в конфликтах между властью и независимой прессой, был вхож в высшие политические круги страны. Биография нашего героя — своеобразная метафора того, как менялось отношение властей к независимой прессе и к журналистам с собственным мнением. В начале 1990‑х независимую прессу привечали, потом терпели, теперь могут и осудить.

CAMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Казахский язык и латиница: Елбасы сказал одно, исполнители делают другое?» — В новом телевизионном сезоне на национальном телеканале «Казахстан» появилось ток-шоу «Ашық алаң» («Открытая площадка»). Далеко не все выпуски получаются интересными и содержательными. Но тот, который был посвящен переходу казахского языка на латиницу, не мог оставить равнодушным и к тому же дал немало пищи для размышлений… То есть, со всех точек зрения наиболее адекватной при переходе на латинскую графику видится ориентация на английский язык, на технологически продвинутый мир. И неслучайно первый президент страны постоянно заострял на этом внимание. А то направление, которое пытаются задать «латинизации» ученые из ННПЦ «Тіл-Қазына» и их сподвижники, – это либо движение куда-то в сторону, либо вообще откат в прошлые, «докириллические», времена…

IA — CENTR . RU . «Александр Ван де Путт: «Пока мы не очистим воздух, подозрения до конца не рассеются»» — Профессор Александр Ван де ПУТТ – главный директор по вопросам стратегического развития совета при управляющем Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Кайрате КЕЛИМБЕТОВЕ и председатель академического совета МФЦА. Нам удалось поговорить с ним о том, как стратегия МФЦА может помочь улучшить жизнь в Казахстане по всем 5 видам устойчивого капитала: финансовому, производственному, человеческому, социальному и природному, а также обсудить, почему МФЦА стремится создать открытый для общественности институт.

TIME . KZ . «Их станет меньше, но платить будут одинаково» — Министерство труда и соцзащиты населения страны предлагает серьезно ужесточить требования к приему иностранной рабочей силы. Поэтому не исключено, что Казахстан в 2020 году вдвое сократит соответствующую квоту. — На сегодня квота — количественный показатель, сколько у нас в стране может работать иностранных специалистов, это почти 49 или 50 тысяч разрешенных единиц. Сейчас мы формируем квоту на следующий год, и мы, Министерство труда, намерены предложить правительству почти вдвое сократить эту квоту, — заявил вчера глава этого ведомства Биржан НУРЫМБЕТОВ на пресс-конференции в правительстве.

«Сладкие грёзы» — На днях аким южной столицы Бакытжан САГИНТАЕВ представил горожанам Стратегию развития Алматы-2050. 60 страниц картинок и текста, 60 страниц грандиознейших планов и… устойчивое ощущение дежавю. Я даже нашла в своем архиве папку, которая все время, пока изучала новую стратегию, всплывала в моей памяти — программу развития “Алматы-2020” в начале своего акимства презентовал Бауыржан БАЙБЕК. Интересно, что оба эти документа были представлены на обсуждение в конце осени. Байбек был назначен акимом 5 августа 2015 года, а программа “Алматы-2020” обнародована в начале ноября. Сагинтаев думал чуть дольше (но тут и планов аж на 30 лет вперед!): градоначальником он стал 28 июня 2019 года, а о Стратегии развития Алматы-2050 рассказал тоже в ноябре, но уже в конце месяца.

«Где студентам жить хорошо?» — Чуть меньше двух лет прошло с того момента, когда первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ объявил о “Пяти социальных инициативах”, направленных на улучшение жизни каждого казахстанца. В рамках третьей инициативы — “Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи” — Елбасы поручил развернуть работу по строительству общежитий для вузов и колледжей. Согласно его установкам, в стране до 2022 года должно быть возведено студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест. Что делается в этом направлении? Какова ситуация с общежитиями в регионах?

KAPITAL . KZ . «Насколько может подорожать бензин в Казахстане» — Директор департамента налоговой и таможенной политики министерства национальной экономики Азамат АМРИН рассказал, насколько может подорожать бензин из-за повышения ставки акциза. «На сегодняшний день акциз на бензин составляет 8 тенге, цена бензина – 150 тенге. Мы увеличиваем ставку акциза с 10 500 тенге до 24 435 тенге, в цене за литр увеличение будет на 10 тенге. То есть акциз увеличится с 8 до 18 тенге. Таким образом, цена топлива вырастет примерно на 6% — с 150 до 160 тенге за литр. Но здесь я хотел бы заметить, что акциз это не единственная составляющая стоимости топлива. На рынке есть спрос и предложение. На мой взгляд, цена напрямую на 10 тенге увеличиваться не будет», — отметил он.

365 INFO . KZ . «Что подорожает вслед за бензином?» — Чиновники уверяют, что ничего. Среди экспертов мнения разошлись. Петр СВОИК — Во первых, бензин — это не элитный, а народный и социально значимый товар. Наряду с хлебом, теплом, электричеством. У меня в семье например только несовершеннолетние не за рулем, остальные все ездят. Таких казахстанцев подавляющее большинство, скажется на всех. Кроме того, это товар еще и сам по себе ценообразующий, его стоимость входит в сотни других ценовых цепочек. В их числе и продовольственные товары (хотя и в меньшей степени).

FORBES . KZ . «Эксперты: каждая третья семья в Казахстане экономит на еде» — Доля продуктов питания в структуре расходов третий год подряд поднимается выше 50% Это признак бедной страны, констатировали специалисты. В общей картине потребления казахстанцев проступили тревожные детали, о которых говорили экономисты, политологи и социологи на дискуссионной площадке «Кипр» во вторник, 26 ноября, в Алматы. Тема обсуждения была сформулирована хлёстко: «Потребление в РК: оптимистичная статистика или сигналы SOS?». Дискуссию предваряли три презентации, в которых с разных сторон была исследована структура потребления в стране.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Встречи у Сапархана Омарова: какую поддержку глава Минсельхоза может оказать производителям молока, мяса птицы и сахарной свеклы?» — Инвестиции, кредиты и госсубсидии должны идти в производство и насыщение внутреннего рынка, а не на неведомые нужды хозяев фермерского бизнеса. Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан ОМАРОВ дал старт еженедельным встречам с представителями отраслевых ассоциаций и перерабатывающих предприятий в нашем агропромышленном комплексе. С одной стороны акцент делается на переработку в АПК, с другой встречи проводятся с фермерским бизнесом из самых разных ниш и отраслей, к тому же с теми предпринимателями, которые представляют наиболее «дефицитные направления» сельского хозяйства. То есть, производителями пищевой продукции, которой остро не хватает на казахстанском рынке, из-за чего нам приходится постоянно импортировать большие объемы недостающих продуктов питания. Это молоко, и вся «молочная линейка», сахар, мясо птицы, фрукты и напитки.

AZATTYQ . ORG . «Как умирает Урал: проблемы реки и их решения» — Обмеление Урала, третьей по протяженности реки в Европе, которая проходит через две области на западе Казахстана, экологи называют экологической катастрофой. В 2019 году реке присвоили пятый, самый последний, уровень загрязнения. Власти двух стран — Казахстана и России — признают, что проблема существует, но предпринимать активных действий пока не спешат.

««Это какое-то издевательство». Сотни горожан годами живут без воды» — Несколько сотен жителей Темиртау больше двух десятилетий живут без водопровода. Они писали письма чиновникам в регионе и обращались в администрацию президента, но крана с водой в их домах как не было, так и нет. Люди хотели подвести коммуникации за свой счет – сети проходят относительно недалеко, – но местные власти не разрешили…

PLATON . ASIA . «Заключение» — В новостях часто мелькают события из жизни наших колоний, зон (исправительно-трудовых учреждений). Летом в колонии вблизи поселка Заречный вскрыли факты изуверских издевательств, пыток в отношении заключенных со стороны сотрудников учреждения. Пару недель назад в другой колонии обнаружили осужденных бывших чиновников, имевших вольготный режим с бешпармаком, виски и прочими удовольствиями. Поэтому мы решили рассказать вам, как сегодня живется на зоне. Разумеется, мы далеки от того, чтобы рассматривать свой обзор как исчерпывающий. Тем не менее, он может быть одной из альтернатив тому, что рассказывают власти о ситуации в наших тюрьмах.

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