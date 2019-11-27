Более 30 соглашений и меморандумов на $2,3 млрд подписано на инвестфоруме в Алматы

Новости 92 0

Алматы. 27 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Более 30 соглашений и меморандумов на $2,3 млрд подписано на Almaty Investment Forum 2019 в Алматы.

«На форуме подписано 31 соглашение и меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между государственными органами и бизнес-сообществами на сумму $2,3 млрд», — говорится в сообщении пресс-службы акимата Алматы в среду.

По данным акимата, в том числе меморандум о сотрудничестве и консультациях по взаимно интересующим вопросам для достижения общих целей между акиматом Алматы и «Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА), меморандум о взаимопонимании по предварительному соглашению о финансировании проекта «Зеленые города» между акиматом Алматы и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму $11,3 млн.

Похожие материалы:

  1. Алматы и Москва подписали меморандум о сотрудничестве на 2020 – 2023 годы
  2. Более $2,15 млрд намерены потратить на реализацию плана «Новый Алматы»
  3. 11 ОПГ с оборотом более Т17 млрд ликвидировали с апреля в Казахстане
  4. Более чем на Т12 млрд завысили стоимость проекта рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата»
  5. Более Т500 млрд сэкономили Казахстану «цифровые» вице-министры

Новости партнеров

Загрузка...