Более 30 соглашений и меморандумов на $2,3 млрд подписано на инвестфоруме в Алматы

Алматы. 27 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Более 30 соглашений и меморандумов на $2,3 млрд подписано на Almaty Investment Forum 2019 в Алматы.

«На форуме подписано 31 соглашение и меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между государственными органами и бизнес-сообществами на сумму $2,3 млрд», — говорится в сообщении пресс-службы акимата Алматы в среду.

По данным акимата, в том числе меморандум о сотрудничестве и консультациях по взаимно интересующим вопросам для достижения общих целей между акиматом Алматы и «Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА), меморандум о взаимопонимании по предварительному соглашению о финансировании проекта «Зеленые города» между акиматом Алматы и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму $11,3 млн.