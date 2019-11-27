Депутат Актюбинского облмаслихата задержан по подозрению в пособничестве при хищении

Нур-Султан. 27 ноября. КазТАГ — Депутат Актюбинского областного маслихата задержан по подозрению в пособничестве при хищении, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«Антикоррупционной службой задержан и водворен в ИВС ДП Нур-Султана коммерческий директор ТОО «Стар Тайм» – депутат Актюбинского областного маслихата – член комиссии по вопросам депутатских полномочий и этики, законности, правопорядка и работе с общественностью. Он подозревается в пособничестве управляющему директору – члену правления АО «Аграрная кредитная корпорация» холдинга «КазАгро» МСХ РК при хищении Т20 млн, принадлежащих сельхозтоваропроизводителю (СХТП), при выкупе залогового элеватора, расположенного в Актюбинской области», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

В агентстве отметили, что досудебное расследование продолжается.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения. Окончательное решение о степени виновности будет вынесено судом», — следует из сообщения.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что задержан управляющий директор – член правления АО «Аграрная кредитная корпорация» холдинга «КазАгро» МСХ РК по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Как сообщил агентству МИА КазТАГ источник в холдинге «КазАгро», задержан Камшимбаев Азамат Абдрахманович.