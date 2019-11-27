Токаев и Жээнбеков возложили цветы к могиле Айтматова в Бишкеке

Нур-Султан. 27 ноября. КазТАГ — Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков возложили цветы к могиле писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с государственным визитом в Кыргызстан, (…) и Сооронбай Жээнбеков почтили память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова и возложили цветы к его могиле», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что главы государств возложили венки к памятнику погибшим в результате трагических событий 1916 года.

Кроме того, Токаев в сопровождении Жээнбекова посетил Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит» в Бишкеке.

Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласской области Кыргызстана. В 1952 году начал публиковать в периодической печати рассказы на кыргызском языке. В 1958 году вышла в свет повесть «Джамиля», принесшая Айтматову мировую известность.

Его произведения переведены на 170 языков мира. Среди наиболее известных – «И дольше века длится день» (1980), «Белый пароход» (1970), «Плаха» (1986), «Когда падают горы (Вечная невеста)» (2006).

В 1990-1994 годы работал послом СССР и России в странах Бенилюкса. До марта 2008 года был послом Кыргызстана во Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

Айтматов – лауреат Ленинской премии (1963) и трех Государственных премий (1968, 1977, 1983), народный писатель Кыргызстана.