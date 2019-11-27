Токаев пригласил Жээнбекова посетить Казахстан в 2020 году

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Нур-Султан. 27 ноября. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова посетить Казахстан в 2020 году, сообщает пресс-служба Акорды.

«В резиденции «Ала-Арча» состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана. После исполнения национальных гимнов двух стран начальник почетного караула отдал рапорт главам государств. Токаев и Жээнбеков совершили обход почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем в зале аксакалов состоялась встреча в узком составе. Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего стратегического партнерства, в том числе в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном направлениях, а также по линии международных структур. (…) Токаев пригласил лидера Кыргызстана совершить визит в Казахстан в 2020 году», — говорится в сообщении в среду.

Президент Казахстана поблагодарил кыргызского коллегу за теплый прием и гостеприимство, высоко оценив его личный вклад в укрепление казахстанско-кыргызского сотрудничества.

Токаев отметил, что придает особое значение своему государственному визиту в Бишкек. Он подчеркнул, что между двумя братскими народами отсутствуют какие-либо противоречия.

В свою очередь Жээнбеков выразил надежду на то, что визит Токаева выведет отношения наших стран на качественно новый уровень.

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