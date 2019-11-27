Нур-Султан. 27 ноября. КазТАГ – Еще 18 казахстанским компаниям компенсируют загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба», сообщает пресс-служба АО «КазТрансОйл» (КТО).

«В рамках урегулирования инцидента, связанного с загрязнением в апреле-мае 2019 года около 699 тыс. тонн нефти 38 казахстанских нефтяных компаний в системе магистрального нефтепровода «Дружба», КТО, выступающее от имени указанных компаний, подписало с ПАО «Транснефть» соглашения о выплате компенсации за некондиционную нефть еще 18 казахстанским нефтяным компаниям», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Ранее были заключены соглашения в пользу 14 казахстанских нефтяных компаний.

«Сегодня подписали аналогичные документы в интересах 18 компаний. Соглашения в пользу оставшихся шести компаний будут оформлены по мере их готовности», — сообщил генеральный директор КТО Димаш Досанов.

Как напомнили в казахстанской компании, в апреле-мае 2019 года в системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с наличием в транспортируемой нефти высоких концентраций хлорорганических соединений, что привело к отгрузке некондиционной нефти для казахстанских грузоотправителей на танкеры в порту Усть-Луга.

«КТО как национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу выступает от имени 38 казахстанских нефтяных компаний, нефть которых была загрязнена в системе магистрального нефтепровода «Дружба», и проводит работу по подписанию соглашений о выплате компенсации с ПАО «Транснефть», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, 20 апреля МИА КазТАГ сообщало, что в Беларуси зафиксировано резкое ухудшение качества российской экспортной нефтяной смеси Urals. Как проинформировали в концерне «Белнефтехим», по нефтепроводу из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту. 27 апреля российский премьер Дмитрий Медведев поручил наказать виновных в ухудшении качества российской экспортной нефти.

29 апреля ситуацию прокомментировали в Казахстане. В частности, в АО «КазТрансОйл» (КТО) сообщили, что транспортировка нефти по нефтепроводу «Атырау-Самара» осуществляется в штатном режиме. В нацкомпании заверили, что выполняют «договорные обязательства перед казахстанскими грузоотправителями». В частности, уточнили в КТО, «обеспечена сдача ресурсов казахстанских производителей в систему магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть» для отгрузки в порту Усть-Луга в полном объеме и соответствующего качества». По данным казахстанской компании, «показатель массовой доли органических хлоридов соответствует ГОСТ и составил 3,3 ppm».

30 апреля стало известно, что Беларусь приостановила прием российской нефти из-за выявленного ухудшения ее качества. В тот же день глава «Транснефти» Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что качество российской экспортной нефти ухудшилось из-за мошенничества, добавив, что соответствующие материалы переданы Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

2 мая «Белнефтехим» заявил о вытеснении из нефтепровода «Дружба» загрязненной нефти из России.

4 мая Россия сообщила о сокращении добычи нефти на 10% на некоторое время на фоне перебоев в поставках, вызванных загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

7 мая стало известно о задержании четырех человек по делу о загрязнении российской экспортной нефти Urals в трубопроводе «Дружба». Следствие выявило группу компаний, осуществлявшую сдачу загрязненной нефти в трубопровод.

17 мая в министерстве энергетики Казахстана заявили, что транспортировка нефти казахстанских производителей транзитом по магистральному нефтепроводу «Дружба» не производится с 2013 года. По информации ведомства, поднятые вопросы некондиционной нефти коснулись только нефтепровода «Дружба», а существующие поставки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» производятся через морские порты Усть-Луга и Новороссийск. Относительно направлений, по которым идет поставка казахстанской нефти, в минэнерго заявили, что некондиционная нефть попала только в ответвление магистрального нефтепровода «Дружба» в направление порта Усть-Луга. В МЭ РК уточнили, что в период с 15 апреля по 6 мая 2019 года через данный порт было отгружено 598,9 тыс. тонн (шесть танкеров) некондиционной нефти из ресурсов казахстанских производителей. Как отметили в минэнерго, «учитывая направления поставок казахстанской нефти, несмотря на возникшие обстоятельства, никаких ограничений по приему нефти от АО «КазТрансОйл» в систему магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» не вводилось и не предвидится».

19 мая министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что «прокачка нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» начнется 20 мая, затем – в Словакию».

25 июня стало известно, что РК и РФ договорились о возмещении казахстанским грузоотправителям затрат за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга. Со стороны ПАО «Транснефть» был предложен механизм компенсации, который существенно упростит расчеты и выплаты за некондиционную нефть.