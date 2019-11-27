Власти Казахстана предлагают пополнить бассейн Иртыша за счет стока Оби

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Нур-Султан. 27 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Бассейн Иртыша может быть пополнен за счет стока Оби, считает вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сергей Громов.

«Если мы возьмем 10% стока той же Оби, этим нисколько не ущемим интересы Российской Федерации. Проект перспективный, нужно политическое решение глав наших стран. Если говорить о переброса в бассейн Иртыша стока Катуни, сегодня российская сторона относится к проекту резко отрицательно, потому что Катунь берет свое начало в заповедной зоне и не предполагает оттуда забор воды, этот проект не рассматривается», — сказал Громов в ходе парламентских слушаний «Водная безопасность Казахстана: состояние, проблемы и рекомендации» в среду, отвечая на вопрос о том, каковы перспективы проекта по перебросу стоков реки Катунь в Иртыш.

О проекте в ходе слушаний напомнил депутат сената Ерик Султанов.

«Значительное уменьшение стока Иртыша начинает оказывать влияние не только экологию, но и на сельское хозяйство и промышленность, нарастает дефицит питьевой воды. Основной причиной является растущий забор воды Китаем из Черного Иртыша. Потенциально пострадают Нур-Султан, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская и Карагандинская области. Решением вопроса, позволяющим сохранить экологическое равновесие в регионе, может быть переброс избыточных паводковых вод из Катуни, притока Оби на Алтае, в бассейн Иртыша в объеме до 5-6 кубокилометров в год, включая строительство на водосбросе мощной ГЭС. Правительствами РК и РФ в прошлые годы этот вопрос неоднократно обсуждался. Каковы на сегодня перспективы проекта?» — спросил Султанов.

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