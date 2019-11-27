Обеспечить до 2025 года справедливую конкуренцию в сфере авиации рекомендуют странам ЕАЭС

Алматы. 27 ноября. КазТАГ – Обеспечить до 2025 года справедливую конкуренцию в сфере авиации рекомендуют странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК рекомендовала государствам ЕАЭС обеспечить до 2025 года одновременную реализацию пакета мер, направленных на расширение воздушного сообщения и обеспечение справедливой и добросовестной конкуренции при поэтапном формировании общего рынка услуг воздушного транспорта ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Как считают в комиссии, «реализация этих мер будет способствовать повышению качества и степени доступности услуг при пассажирских и грузовых авиаперевозках».

«При взимании сборов за аэронавигационное и аэропортовое обслуживание рекомендуется применять для эксплуатантов воздушных судов других государств-членов, выполняющих регулярные международные воздушные сообщения между странами-участницами, те же тарифные ставки, что и для своих эксплуатантов. А при взаиморасчетах в национальных валютах или валютах третьих стран за аэронавигационное и аэропортовое обслуживание – использовать официальные курсы, установленные национальными банками государств-членов на соответствующие календарные даты», — сообщили в ЕЭК.

При транзитных полетах воздушных судов других государств-членов комиссия рекомендовала не допускать взимания дополнительных платежей (компенсационных выплат) за использование своего воздушного пространства.

«Кроме того, предлагается включить в свое законодательство положения, в соответствии с которыми оказание услуг аэропортов и аэронавигации потребителям других государств-членов осуществляется на условиях не менее благоприятных, чем условия, на которых эти услуги предоставляются своим потребителям», — сказано в сообщении.