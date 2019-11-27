Нур-Султан. 27 ноября. КазТАГ – Шоколад на $21 млн экспортировал Казахстан с начала 2019 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«С начала года выручка за продажу шоколада на зарубежные рынки составила $21 млн, а за кондитерские товары Казахстан выручил $42,6 млн», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как уточнили в минсельхозе, структуре экспорта товаров, произведенных из отечественной сельхозпродукции, доля шоколадных и кондитерских изделий в 2019 году составляет 9%.