Решить проблему затопления улиц Нур-Султана пообещали к 2030 году

Нур-Султан. 27 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Решить проблему затопления улиц в Нур-Султане планируется к 2030 году, сообщил председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития Мархабат Жайымбетов.

«В ближайшие пять лет, согласно комплексному развитию города Нур-Султан, выделить еще порядка Т40 млрд и охват повысить в два раза – значит, если сейчас 13 тыс. га, будет 26 тыс. га, а территория водосбора города Нур-Султан 34 тыс. га занимает. По мере выделения средств, до 2030 года – это большой срок, но если эти Т184 млрд выделится, вся территория города будет охвачена водосбором поверхностных вод», — сказал Жайымбетов в ходе парламентских слушаний «Водная безопасность Казахстана: состояние, проблемы и рекомендации» в среду, отвечая на вопрос сенатора Едила Мамытбекова о проблеме затопления улиц столицы.

При этом он отметил, что с 2012 года на эти цели уже было выделено Т44 млрд.

«В 2012 году разработано технико-экономическое обоснование на сумму Т184 млрд за 2011-2019 годы выделено Т44 млрд. Что сделано: сейчас охват водосбора занимает 13 тыс. га. Это в девять раз больше, чем в 2011 году. Построено 380 км ливневой канализации, 14 новых очистных сооружений, три накопительных пруда», — добавил Жайымбетов.