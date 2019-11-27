Бензиновый пистолет опять ранит потребителя 27.11.2019 14:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 89 0 Олег Егоров об очередном повышении акциза на бензин в Казахстане Похожие материалы: Субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых на потребителя не ляжет 11 ОПГ с оборотом более Т17 млрд ликвидировали с апреля в Казахстане 4,7% достигнет рост ВВП Казахстана в 2024 году – Даленов Вкладчики банков в декабре получат шанс поймать сверхвысокий доход Очистить воздух в Алматы можно за пять лет, но нужно, чтобы чиновники работали