Запретить разработку месторождений в водоохранных зонах пообещал вице-министр экологии РК

Нур-Султан. 27 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Запретить разработку месторождений в водоохранных зонах пообещал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сергей Громов.

«Я считаю, что (нельзя – КазТАГ) покушаться на подземные месторождения, даже если это нефть, даже если это газ. Сегодня вода дороже, чем нефть, чем газ, а завтра это еще будет дороже. Поэтому мы должны жестко в этом плане решать. Мало ли что месторождение, мало ли что, надо разбираться с теми, кто выдавал разрешение на вот эти месторождения, поскольку там есть охранная зона наших и подземных вод, и других вод, они не должны были этого сделать, с этим будем разбираться», — сказал Громов в ходе парламентских слушаний «Водная безопасность Казахстана: состояние, проблемы и рекомендации» в среду, отвечая на вопрос сенатора Гумара Дюсембаева о разработке нефтяных месторождений на территории подземных вод Кокжиде.

При этом он отметил, что министерство экологии намерено выйти с соответствующей законодательной инициативой.

«По Кокжиде – наше министерство очень озабочено этим вопросом, сейчас выделяются деньги на исследования. Я тоже поддерживаю наших ученых, что месторождения наших подземных вод – это для нас неприкосновенный запас, запас не только для нас, запас для будущих поколений. Поэтому, конечно, мы будем предпринимать меры, чтобы в законодательном плане выйти с инициативой», — добавил Громов.

Напомним, в июне стало известно, что из-за разработки нефтяного месторождения в Актюбинской области оказался загрязнен один из крупнейших подземных водных массивов – пески Кокжиде. Указанный объект обладает крупными запасами пресной воды.