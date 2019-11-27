Движение на 1373 км республиканских трасс обещают открыть в РК в 2020 году после ремонта

Нур-Султан. 27 ноября. КазТАГ – Движение на 1373 км республиканских трасс планируется открыть в Казахстане в 2020 году после ремонта, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В рамках продолжения реализации государственной программы «Нұрлы жол» в период с 2020 по 2026 годы планируется охватить реконструкцией 10 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения, на 1373 км из них будет открыто движение уже в следующем году», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Так, по направлению «Центр–Юг» планируется открыть движение на 311 км, на трассе Петропавловск–Курган обещают сдать в эксплуатацию 37 км, по проекту «Центр–Восток» намерены запустить движение транспорта на 13 км, на автодороге Костанай–Денисовка – на протяжении 65 км, а на трассе Актобе–Кандыагаш–Макат – на 160 км.

«Также в следующем году планируется открытие на 60 км по направлению Атырау–Астрахань, по проекту «Осиновский перевал» будет введено 32 км, на автодороге Талдыкорган–Усть-Каменогорск откроют движение на 384 км, на Узынагаш–Отар – на протяжении 96 км. Планируется ввод в эксплуатацию 60 км трассы Ушарал–Достык и 155 км автодороги Калбатау–Майкапшагай», — добавили в МИИР.

По информации ведомства, в 2020 году на 5917 км будет введена система платности.

«К 2025 году протяженность платных дорог составит 11,7 тыс. км», — сказано в сообщении.