Нур-Султан. 27 ноября. КазТАГ – Умеренно-морозная погода без осадков ожидается в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием антициклона, который будет располагаться над Казахстаном в предстоящие трое суток, ожидается умеренно морозная и преимущественно без осадков погода с температурой воздуха около и ниже средних многолетних значений на 1-4 градуса Цельсия», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 28-30 ноября.

Из опасных явлений в ночные и утренние часы, как прогнозируют синоптики, по-прежнему ожидаются туманы, ухудшающие видимость на дорогах до 100-500 м, и гололед.