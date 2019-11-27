Не менее чем на 5% в год должна расти экономика Алматы – Сагинтаев

Алматы. 27 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Не менее чем на 5% в год должна расти экономика Алматы, чтобы войти в топ-100 городов мира по качеству жизни, считает аким города Бакытжан Сагинтаев.

«У Алматы формируется повестка развития на ближайшие 30 лет. Только что разработана стратегия развития Алматы до 2050 года, кстати, вынесенная на широкое обсуждение горожан. Главная цель – войти в топ-100 лучших городов мира по качеству жизни и бизнес-возможностей. Для этого нужна крепкая экономическая основа. Городская экономика должна развиваться темпами не менее 5% в год», — заявил Сагинтаев в ходе своего выступления на Almaty Investment Forum 2019 в среду.

Чтобы обеспечить такой рост, продолжил глава города, власти начинают «глубокую структурную реформу городской экономики».

«Ставка делается на секторы новой экономики. И этот наш структурный маневр открывает принципиально новые поля для инвестирования. Работая над стратегией развития Алматы, мы смотрели самый разный опыт мировых мегаполисов. Почему одни города вырываются вперед, становятся богаче, а другие, наоборот, беднеют? Меня зацепил пример Сан-Франциско, штат Калифорния. Доход на душу населения в Сан-Франциско в три раза выше, чем в самой бедной американской городской зоне», — рассказал аким.

Ключ успеха Сан-Франциско, по его мнению, в трех составляющих.

«Первая, благоприятные условия проживания с отличным климатом – солнечный пояс США, – и инфраструктурой. Вторая, лучший в США бизнес-климат. Третья, и самая главная, это передовая структура городской экономики, в которой главными драйверами стали новые индустрии», — отметил глава города.

Путь таких городов как Сан-Франциско, отметил аким, особенно интересен.

«Отсюда и идея структурного маневра городской экономики», — подчеркнул Сагинтаев.