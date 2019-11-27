Вдвое сократилась добыча на Кашагане из-за незапланированного ремонта

Алматы. 27 ноября. КазТАГ – Более, чем в два раза сократилась добыча на Кашагане из-за незапланированного ремонта, сообщает Reuters.

«Добыча нефти и газового конденсата на гигантском казахстанском проекте Кашаган сократилась более, чем вдвое по сравнению с началом ноября из-за незапланированного ремонта, начавшегося на прошлой неделе», — говорится в сообщении со ссылкой на два компетентных источника.

По словам источников, добыча на предприятии составляла 184 тыс. барр/сутки по состоянию на 25 ноября, по сравнению с 400 тыс. барр/сутки в начале месяца.

Как отмечает издание, на прошлой неделе министерство энергетики Казахстана заявило, что на Кашагане производится техническое обслуживание газокомпрессорной установки, которое, как ожидается, продлится семь дней.

«Во вторник министерство энергетики заявило, что общий объем добычи нефти и газового конденсата в Казахстане снизился до 240 700 тонн с 264 000-270 000 тонн в начале месяца, что эквивалентно примерно 1,9 млн барр/сутки и 2,09-2,13 млн барр/сутки соответственно», — отмечается в публикации.

При этом сообщается, что министерство энергетики не ответило на запрос о снижении добычи, однако, консорциум, в который входят Eni, ExxonMobil, CNPC, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и KazMunayGaz, разрабатывающий месторождение, подтвердил эту информацию.

«Мы благополучно работаем над устранением технической проблемы с газовыми компрессорами. Так бывает, что суточная добыча снижается по разным причинам, включая техническое обслуживание, и это учитывается при планировании производства. Наша компания нацелена на то, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной работе устройства», — говорится в комментариях консорциума.