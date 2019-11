Почему Казахстан не перенимает турецкий опыт выведения государственного языка на уровень полноценной и всесторонней функциональности?!

Наши языковеды и языковые функционеры фактически никак не использовали и не используют опыт турок в этом плане

Турецкая газета Daily Sabah опубликовала статью под названием «TIKA provides food aid to families victimized by war in Afghanistan» — «TIKA оказывает продовольственную помощь семьям, пострадавшим от войны в Афганистане».

В ней говорится так: «Турецкое агентство по международному сотрудничеству и координации (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı — TIKA) предоставило продовольственную помощь проживающей в афганских провинциях Тахар и Фарьяб 1000 семей, которые пострадали от войны», — говорится в опубликованном в понедельник сообщении агентства.

Организация также сообщила, что она в сотрудничестве с Обществом владельцев авторских прав научных и литературных произведений Турции (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği – İLESAM) и муниципалитетом культуры и туризма страны распространила в Казахстане 10 000 книг в рамках инициированного İLESAM проекта.

Книги были переданы на церемонии, проведенной в Национальной библиотеке Казахстана с участием координатора TIKA в городе Нур-Султане Эврена Рутбила, президента İLESAM Мехмета Нури Пармаксыза и ряда казахстанских авторов.

Мехмет Нури Пармаксыз.(Фото: aa.com.tr)

Пармаксыз, выступая на этом мероприятии, заявил следующее: «Книга является самым крепким мостом, связывающим страны в плане языковых, культурных и литературных контактов». Далее он сказал, книги, написанные на латинице, важны для процесса перехода национального алфавита Республики Казахстан с кириллицы на латиницу».

Вот что представляется примечательным в свете вышеизложенной информации. Турецко-казахстанские культурные связи налажены должным образом уже давно. Существует целый ряд призванных служить целям их дальнейшего укрепления двусторонних и многосторонних структур — Международная Тюркская академия, Тюрксой и т.д. Есть Международный казахско-турецкий университет имени Ахмеда Ясави в Туркестане и Университет имени Сулеймана Демиреля в Алматы. Также уже давно у нас в стране действуют казахско-турецкие лицеи. Казахстан в свете всего вышеперечисленного, казалось бы, должен был бы быть наилучшим образом подготовлен к перениманию турецкого опыта выведения государственного языка на уровень полноценной и всесторонней функциональности в таком качестве. Но…

Но наши государственные языковеды и языковые функционеры фактически никак не использовали и не используют опыт турок в этом плане. Более того, складывается впечатление, что казахскую сторону такой вопрос вообще не интересует. Разговоров о родстве государственных языков Республики Казахстан и Турецкой Республики ведется много, даже очень много. А вот до конкретного перенимания практического опыта такого тюркского государственного языка, который был первым выведен на уровень полноценной и всесторонней функциональности, руки у казахстанских языковедов и языковых функционеров как-то не доходят.

Казахским языком переняты из современной турецкой речи такие отдельные слова, как «пайыз» (faiz – процент, интерес), «сынып» (sinif – класс) и «Алмания» (Almanya – Германия). Почему – именно эти термины, а не множество других? Ответа на такой вопрос нет. Не возьмем на себя смелость утверждать, что при их заимствовании использовалась какая-то системная основа. Ибо, скажем, название «Алмания» (Almanya) перенято турками из французского языка. Поэтому возникает уместный, как нам кажется, вопрос: почему казахи, чей язык европейские и другие международные термины и названия уже давно перенимает через русский язык, какую-то отдельную страну должны именовать по-французски. Французский язык для турок – это как русский язык для казахов. В модернизации турецкой речи французский язык сыграл примерно такую роль, какую в модернизации казахской речи сыграл русский язык. Поэтому перенимание казахами галлизмов через русский язык – это следование уже сложившейся практике. Их же перенимание через турецкий язык – это становление на путь несуразного экспериментирования.

А вот заимствование казахским языком из турецкой речи ее таких собственных лексических элементов, полноценных аналогов которых у нас еще нет, было бы более чем уместно. Вот от такой практики вышла бы большая польза.

***

