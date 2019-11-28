Двоих китайцев подозревают в попытке подкупа за Т2 млн сотрудника КНБ в Атырау

Нур-Султан. 28 ноября. КазТАГ – Двоих китайцев подозревают в попытке подкупа за Т2 млн сотрудника комитета национальной безопасности в Атырау, сообщает пресс-служба КНБ.

«19 ноября 2019 года департаментом КНБ РК по Атырауской области с санкции специализированного следственного суда Атырау при даче взятки уполномоченному сотруднику ДКНБ в размере Т2 млн задержаны и водворены в следственный изолятор двое граждан КНР», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

По версии спецслужб, взятка предназначалось за положительное рассмотрение административного дела в суде в отношении иностранца, незаконно осуществлявшего трудовую деятельность в Атырау.

«Наряду с этим, взяткодатель предлагал ежемесячное денежное вознаграждение в размере Т200 тыс. за дальнейшее общее покровительство граждан КНР», — сказано в сообщении.

Отмечается, что задержанные дали признательные показания.

«Проводятся следственные мероприятия», — добавили в КНБ.