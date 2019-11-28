Отказ от регулирования не приведет к росту цен на газ для потребителей в РК – минэнерго

Нур-Султан. 28 ноября. КазТАГ – Вадимир Радионов. Отказ от регулирования не приведет к росту цен на газ для потребителей в Казахстане, заявил первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов.

«Сжиженный нефтяной газ в отдельных регионах РК активно используется как моторное топливо. До конца 2020 года правительство планирует отказаться от регулирования цен на сжиженный нефтяной газ в качестве моторного топлива. Но по нашим расчетам, это не приведет к росту стоимости данного вида газа для конечных потребителей», — сказал Досмухамбетов на заседании мажилиса в ходе обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам газа и газоснабжения» в четверг.

Также он уточнил, что цена сжатого природного газа будет на уровне цены сжиженного нефтяного газа, Т70-80/литр, и рост цен на него также не прогнозируется.

«Торговля газом сегодня выведена на электронные биржевые площадки, чтобы уменьшить количество посредников, чтобы цена устанавливалась рынком, и чтобы производители газа получали справедливую цену», — добавил первый замглавы минэнерго.

Не грозит, по его словам, Казахстану и дефицит голубого топлива.

«В 2018 году мы добыли 55 млрд кубометров газа, 14 млрд кубометров пошло на обратную закачку в пласт, 6,5 млрд кубометров – на собственные нужды производственного характера, 15 млрд кубометров было использовано на внутреннем рынке, 19,5 млрд кубометров – экспортировано. В целом ресурсы газа у нас, мы считаем, достаточные» — доложил первый вице-министр.

Делясь планами о развитии газовой отрасли страны, он сообщил, что планируется снижать объемы экспорта газа.

«При развитии нефтегазохимии у нас будет снижаться объемы экспорта. Но в целом для экономики страны развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью принесет больший эффект, чем экспорт. Если снижение экспорта мы будем ожидать в 2025 году, то в 2035 году экспорт снова будет расти за счет того, что мы развиваем такие газовые проекты, как Кашаган и целая группа месторождений в Западном Казахстане», — резюмировал Досмухамбетов.